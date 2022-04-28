مصر – صرح رئيس صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إنه من المقرر أن يعقد اجتماع بعد عيد الفطر لشرح خطة عمل صندوق مصر السيادي والمشروعات الجديدة التي يعمل عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سليمان ان الفترة المقبلة ستشهد تواصلا كبيرا مع المجتمع لاعلامه بتوجهات الدولة بطرح الشركات الحكومية وشركات الجيش المصري بالبورصة، في ضوء ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية .

ويرى خبراء أسواق المال أن قرار طرح شركات الجيش في البورصة المصرية، بجانب طرح بعض شركات القطاع العام، له أبعاد اقتصادية وفوائد عدة، منها إنعاش البورصة التي تضررت بشدة من خروج الأموال الساخنة عقب الحرب الأوكرانية، وضخ استثمارات حقيقية في سوق المال المصرية عبر مشاركة القطاع الخاص وطرح بعض شركات القطاع العام.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

ووفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش المصري تعمل في 19 صناعات في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.

المصدر: أخبار اليوم