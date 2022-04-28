السعودية – أحيت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين، مساء الأربعاء، ليلة القدر في الحرمين الشريفين المسجدين الحرام والنبوي بالسعودية.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في بيان، بأن إحياء الليلة جاء “وسط منظومة متكاملة من الخدمات وإجراءات مكثفة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام”.

وأضافت: “أدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك (ليلة القدر) في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى”.

كما أفادت رئاسة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الموثق في “تويتر”، بأن “جموع المصلين بالمسجد النبوي قامت بأداء صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان”، دون تفاصيل أكثر.

ويعتقد المسلمون بشكل كبير أن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان، وفيها يستجيب الله عز وجل الدعاء وتكثر فيها الصلوات والأذكار والأدعية.

الأناضول