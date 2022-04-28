الإمارات العربية – منح الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى لسفير جمهورية السنغال في الإمارات إبراهيم سوري.

ومنح الرئيس الإماراتي وسام الاستقلال للسفير تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقلد وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إبراهيم سوري الوسام خلال استقباله في أبوظبي.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات والسنغال في كافة المجالات.

من جهته أعرب سوري عن بالغ تقديره وشكره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيدا بسياسته الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الإمارات على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: وام