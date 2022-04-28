ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا ديلي ستار” البنغالية قضية احتجاز القوات الأمنية في ليبيا لأكثر من 500 من المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش.

التقرير المقتضب الصادر باللغة الإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن وزير الخارجية البنغالي مسعود بن مؤمن قوله إن حكومة بنغلاديش بصدد إعادة هؤلاء المحتجزين حاليا في منزل آمن فيما ستسعى السفارة البنغالية للتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لتحقيق ذلك.

وأضاف التقرير إن سوق العمل للبنغاليين في ليبيا يعود لوضعه السابق ببطء لمعاناته من تكدس المهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص