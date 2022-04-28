الأردن – بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي، والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسبل الدفاع عن القدس.

وجرى خلال اللقاء الذي تم في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، التطرق إلى التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الأردنية والفلسطينية في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على “موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقوف المملكة إلى جانب الحق الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وأعرب، عن عزمه “مواصلة الاتصالات من أجل وقف الاعتداء على القدس والمقدسات”، مشيرا إلى أن “الأردن وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي والحفاظ على الوضع التاريخي للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية”.

بدوره أشار عباس، إلى “أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الفلسطيني الأردني من أجل حشد طاقات المجتمع الدولي لوقف ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته”.

وأوضح “أهمية الالتزام بمرجعيات العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعودة للأفق السياسي، بما يحقق نهاية الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد التأكيد على “حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: RT