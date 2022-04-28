عمان – ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال أول شهرين من 2022 بنسبة 31.2 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في بيان، امس إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) بنهاية فبراير/ شباط الماضي، من قرابة 1.14 مليار دينار (1.6 مليار دولار) على أساس سنوي.

وفي 2021، سجل عجز الميزان التجاري للمملكة زيادة بنسبة 32 بالمئة، إلى 8.7 مليارات دينار (12.3 مليار دولار)

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن 35 بالمئة إلى 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، خلال أول شهرين من العام الجاري.

فيما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها 32.9 بالمئة على أساس سنوي، إلى 2.7 مليار دينار (3.8 مليارات دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية ارتفاعا بنسبة 43.6 بالمئة، إلى 346.9 مليون دينار (489.1 مليون دولار).

الأناضول