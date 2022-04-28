إنجلترا – تحدث المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن العوامل التي ساهمت في فوز فريقه على ضيفه فياريال (2-0)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووجد ليفربول صعوبة بالغة في التسجيل في الشوط الأول، لكنه انتفض في الثاني وسجل هدفين في غضون دقيقتين عن طريق مدافع فياريال، بيرفس إستوبينان، بالخطأ في مرمى فريقه، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقتين 53 و55 على الترتيب.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “بي تي سبورت” بعد المباراة: “كانت مباراة رائعة. الشوط الأول أعجبني كثيرا. لكن لم نسجل، هذه هي المشكلة الوحيدة في الواقع، لكننا أبقيناهم هادئين، وهو أمر مهم بسبب التهديد الهجومي الذي يمثلونه”.

وأضاف: “حاولنا أن نصنع الفرص، ونلعب بين الخطوط وفوقها، مررنا بالكثير من اللحظات الجيدة بلا أهداف، في الشوط الثاني أنهينا المواقف بطريقة رائعة. الهدفان كانا رائعين. أردنا تسجيل الهدف الثالث ولكن منذ تلك اللحظة أصبح من المنطقي أن نتحكم في المباراة، وهذا ما فعلناه”.

وواصل المدرب الألماني: “في كرة القدم، الأمر هو نفسه دائما. تظهر الاحترام للخصم من خلال الطريقة التي تدافع بها أمامهم. هذا ما فعلناه وأعجبني كثيرا. كان الضغط المضاد رائعا، اللاعبون كانوا في أجواء اللقاء حقا من الثانية الأولى وحتى الأخيرة”.

ويستضيف فياريال نادي ليفربول في مباراة العودة الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

المصدر: وكالات