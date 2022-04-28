القدس – جددت جماعات “منظمات الهيكل” امس دعوتها لتنظيم عملية اقتحام جديدة للمسجد الأقصى، بعد الإخفاق المدوي في مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ودعت “منظمات الهيكل” إلى ما وصفته الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى، في “يوم الاستقلال الخميس الموافق 5 مايو 2022”.

وحددت الجماعات الاستيطانية ما بين الساعة 7:00 و11:00 صباحا، وبين الساعة 13:00 و14:30 ظهرا، موعدا للاقتحامات الجديدة.

وكانت الجماعات الاستيطانية تنوي تنظيم مسيرة أعلام بالقدس في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من الجنود الإسرائيليين في عيد الفصح، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة تل أبيب إلى عدم السماح بهذه المسيرة.

المصدر: موقع “خبرني” الأردني