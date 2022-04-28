إفريقيا – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لمنطقة القرن الإفريقي.

وقال بلينكن في تغريدة على “تويتر”: “لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية وندعو مجتمع المانحين إلى المساهمة بسخاء في الاستجابة”.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن هذه المساعدة، ستساعد في إنقاذ الأرواح في إثيوبيا وكينيا والصومال، حيث من المتوقع أن يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة هذا العام، بعد عامين من عدم هطول كميات كافية من الأمطار في منطقة تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية للبقاء على قيد الحياة.

وأفادت بأن الأفراد في هذه البلدان يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وسط الجفاف غير المسبوق، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في القرن الأفريقي، حيث قدمت أكثر من 361 مليون دولار في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية السنة المالية 2022”.

المصدر: RT + USAID