ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في لندن لورد أحمد، لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، لإطلاعهم حول الوضع الحالي في ليبيا.

ويليامز أطلعت الحضور على نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة.

وساد الاجتماعات اتفاق تام على دعم مسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.