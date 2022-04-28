250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القدس – أعلنت دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ووثقت عدسة RT هتافات المصلين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى.

وجاء الفلسطينيون من الضفة الغربية إلى المعابر المؤدية إلى مدينة القدس قاصدين المسجد الأقصى لإحياء ليلة 27 من رمضان (ليلة القدر).

وشهد معبرا قلنديا شمالي القدس، و”بيت لحم” (جنوب) ازدحاما كبيرا في مسار الداخلين إلى المدينة.

ومنعت السلطات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من دخول القدس.

وتسمح تل أبيب بدخول الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والنساء من جميع الأعمار لكنها تمنع دخول الرجال دون سن 40 عاما، وتفرض تصاريح دخول خاصة على من هم بين 40 و50 عاما.

المصدر: RT + وسائل إعلام