فلسطين – كشفت وسائل إعلام عبرية، بأن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، التقى الأسبوع الماضي في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعلمت “تايمز أوف إسرائيل” أن رونين بار التقى محمود عباسي الأسبوع الماضي في رام الله، وهذا اللقاء الثاني من نوعه منذ تولي رئيس الشاباك منصبه.

وأوضحت أن الاجتماع جاء وسط جهود لإعادة الهدوء وسط أيام من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وأضافت: “تناول اللقاء بشكل خاص الأوضاع في المسجد الأقصى وفي شمال الضفة الغربية، حيث تم الحديث عن تعزيز التنسيق الأمني بشكل أكبر وعمل السلطة على تخفيض التوتر في مناطق الضفة الغربية”.

وكان بار قد التقى بعباس في رام الله في نوفمبر 2021 ، بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). كما التقى عباس مرتين مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ، وكذلك مع وزير الخارجية يائير ليبيد.

المصدر: times of israel