السعودية – أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، صدرت امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك في مارس/أذار الماضي، بزيادة 2.2 بالمئة على أساس شهري.

وقالت البنك إن احتياطياته الأجنبية بلغت 1692.6 مليار ريال (451.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس، مرتفعة 9.9 مليار دولار من 441.5 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له.

وحسب تقرير البنك تعد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي في مارس الأعلى منذ مطلع 2022.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار 2021.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 116.7 مليار دولار، حتى فبراير الماضي.

الأناضول