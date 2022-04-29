الجزائر – أعلنت الجزائر، الخميس، صرف منحة البطالة لشهر أبريل/نيسان الجاري لأكثر من مليون مستفيد، من إجمالي 1.5 مليون تقدموا بطلبات للاستفادة منها.

وقال وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن “الأشخاص الذين قبلت ملفاتهم بلغ مليونًا و39 ألف مستفيد”.

ووفق الوزير الجزائري فقد تم صرف المنحة عن شهر أبريل للمستفيدين، اليوم، وهي الثانية منذ مارس/ آذار الماضي.

ومع نهاية مارس بدأت السلطات الجزائرية صرف منحة للعاطلين عن العمل لأول مرة في تاريخ البلاد، بمقدار 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار).

وقبل أيام قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن منحة البطالة سيتم رفعها بداية العام المقبل، دون توضيح قيمة الزيادة المرتقبة.

وحسب وزارة العمل والتشغيل، يستفيد من المنحة العاطلون عن العمل الجزائريون المقيمون داخل البلاد، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، ومسجلين لدى الوكالة الحكومية للتشغيل كطالبي عمل، وينتهي صرفها بمجرد عثور المستفيد على وظيفة.

وخصص قانون الموازنة العامة الجزائرية لسنة 2022 نحو 142 مليار دينار (حوالي مليار دولار) لتغطية نفقات منحة البطالة.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة البطالة في الجزائر 13.4 بالمئة في 2021، ترتفع في أوساط الشباب إلى 20 بالمئة، ويتوقع أن تنخفض خلال العام الجاري إلى 11.1 بالمائة، في بلد يتجاوز عدد سكانه 44 مليون نسمة.

الأناضول