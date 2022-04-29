ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا مع اللجنة القانونية في الوزارة برئاسة الكوني اعبودة.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن الاجتماع يأتي لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار واستعراض عمل اللجنة في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري وحماية المستهلك والعلامات التجارية.

وأضاف البيان إن المجتمعين راجعوا اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها وأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني ومراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية.

وقدمت اللجنة عددا من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال.