أوكرانيا – قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء/ إيغور كوناشينكوف، بأن من بين المواقع التي تم قصفها: 6 مراكز للقيادة، ومعقلان للسرايا، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في قرى “برياوبراجينكا” و”أوريخوف”، وكذلك 55 موقعا لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية للعدو.

وخلال الليل، نجحت الصواريخ الجوية عالية الدقة التابعة لسلاح القوات الفضائية الجوية الروسية في قصف 4 منشآت عسكرية أوكرانية من بينها منطقتي تمركز للقوى البشرية والمعدات العسكرية، وكذلك مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قريتي “بارفينكوفو” و”إيفانكوفكا”.

ونتيجة للقصف تم القضاء على أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وما يصل إلى 40 مركبة ومصفحة.

كذلك أكملت القوات الصاروخية والمدفعية زهاء 408 مهمة قتالية خلال الليل، وأصابت 18 مركز قيادة، و383 موقع تركز للقوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز “سو-24” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق مستوطنة نيكولايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

كذلك فقد تم تدمير 5 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى “فيسيلوغوروفكا” و”زاتشينويه” و”نوفوميخايلوفكا” و”ليوبيموفكا” و”خاركوف”، وصدت أنظمة الدفاع الجوي صباح اليوم هجوما بصاروخ باليستي “توتشكا – أو” الأوكراني على مناطق سكنية بمدينة “إيزيوم” بمنطقة خاركوف.

من جانبها، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا مكثفا بصواريخ “توتشكا – أو” الباليستية وقاذفات صواريخ متعددة شديدة القوة على مناطق سكنية في وسط مدينة خيرسون.

كانت أهداف تلك الصواريخ عشوائية من قبل القوميين الأوكرانيين المتطرفين، شملت مناطق سكنية في منطقة شارع أوشاكوف، حيث توجد رياض للأطفال ومدارس وعدد من المؤسسات الاجتماعية.

تصدت وحدات الدفاع الجوي الروسية لذلك الهجوم الصاروخي، وتم إسقاط 12 قذيفة من نظام الإطلاق الصاروخي شديد القوة، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين من طراز “توتشكا – أو”، سقط أحدها في حديقة شيفتشينكو.

وأكد بيان وزارة الدفاع على أن الضربات الصاروخية العشوائية التي يشنها النظام في كييف على المناطق السكنية في إيزيوم وخيرسون هي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

142 طائرة

111 مروحية

614 طائرة بدون طيار

276 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

2623 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

299 قاذفة صواريخ متعددة

1146 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

2431 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية