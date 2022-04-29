 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ65.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.

ميدانيا..

  • سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يعلق على تصريحات بساكي بخصوص المساعدات الإنسانية الروسية لأوكرانيا
  • وسائل إعلام: أسرة أمريكي كان يعمل في شركة عسكرية خاصة تفيد بمقتله في أوكرانيا

دوليا..

  • سيناتور روسي يسخر من التصريحات البولندية بشأن الغاز الروسي
  • صحيفة: الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا “خردة” وحل وسط لتسوية الانقسامات الداخلية في البلاد
  • صحيفة: ألمانيا واليونان على استعداد لزيادة إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا
  • بساكي: واشنطن تبقى لديها 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • روغوزين: قرار روسيا بشأن مستقبل محطة الفضاء الدولية سيعتمد على الوضع في البلاد
  • سي إن إن: السفير الأمريكي في روسيا يعلق على تصريحات لافروف حول الحرب النووية
  • واشنطن: لم نتمكن من تأكيد استخدام روسيا لسلاح كيميائي في أوكرانيا

 

المصدر : RT

 