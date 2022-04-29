ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والصحفي الليبي سالم الغزال أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يسعى بكل قوة لعودة الحرب، كونه المستفيد منها، كما سبق وحدث فترة انقلاب فجر ليبيا 2014.

الغزال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أضاف أن الدبيبة يسعى لإقالة رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد لتنصيب محمود الزقل خلفًا له، لعلاقة الرجل القوية بالدبيبة، إبان فترة “فجر ليبيا” التي شكل خلالها ما يسمى الحرس الوطني برئاسته حينما كان وقتها أحد الأذرع العسكرية للجماعات المتطرفة.

وأضاف أن الدبيبة يسعى إلى الانقلاب على سلطات المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على كافة المجموعات المسلحة التي لا يهمها إلا المال فقط.