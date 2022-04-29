ليبيا – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني إيلاء الوزارة الاهتمام بحقوق المرأة في جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية.

الكيلاني قالت في كلمتها خلال الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية تابعتها صحيفة المرصد إن الاحتفالية المقامة تأتي بعد اعتماد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لهذا اليوم وفقا لقراره رقم 144 لسنة 2022 مشيرة إلى أن الاهتمام يتم من خلال تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه النساء.

وأضافت الكيلاني إن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المشاكل لنيل المرأة حقوقها وممارسة حياتها بشكل طبيعي في ظل المجتمع داعية لأن تكون لها الامتيازات الكاملة للمواطنة وبناء الأسرة والمشاركة الفاعلة في تقرير مصيرها ومشاركتها في الانتخابات.

وأشادت الكيلاني بأدوار الممرضات والعاملات بمراكز العزل والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية ومراكز ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية ومن وافاهم الأجل من هذه الشرائح مثمنة موقف الدبيبة باختياره 4 وزيرات في حكومته فضلا عن وكيلات الوزارات.

ودعت الكيلاني لاستمرار دعمه للمرأة بكافة المجالات مع الأمل في أن تشهد الأيام القادمة معالجات وحلول وتعديلات واجبة للتشريعات القانونية خدمة للمرأة.