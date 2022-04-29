ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن زيارة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إلى تركيا في غاية الأهمية، فباشاآغا يريد أن يقف على حقيقة الموقف التركي “الضبابي” حول الاعتراف بحكومته، ورفع الدعم عن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية والتي ترفض تسليم السلطة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الزيارة تندرج في إطار تقييم علاقته بأنقرة، مشيرًا إلى أنه سيكون لها نتائج سلبية أو إيجابية على علاقته المستقبلية بتركيا.

وحول توقيت الزيارة، قال المرعاش: إنها تأتي في وقت حرج لرئيس الحكومة الليبية والذي بات مقتنعًا أن أي تأخير في استلام مهامه في طرابلس له تداعيات سلبية على حكومته، مشيرًا إلى أن تركيا لم تحسم أمر الاختيار بينه وبين الدبيبة.