اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية، امس أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام “مسام”، تمكنا من نزع وتفكيك 350 لغما مضادا للدروع في شبوة.

وأوضح مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي، أن فرق الطوارئ المشتركة تمكنت من نزع وتفكيك 350 لغما مضادا للدروع من طرق ومناطق الرعي في منطقتي الصحالي وجربان شمال مديرية عين بعد تلقي غرفة العمليات المشتركة بلاغات عن وجود ألغام.

وأكد العقيلي، وجود ألغام مفخخة وحقول ألغام عشوائية ومختلطة بألغام مضادة للدروع وفردية وعبوات ناسفة ما يرفع سقف خطورتها ويصعب التعامل معها، داعيا المواطنين وعابري السبيل إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي لا زالت ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.

المصدر: وكالة “سبأ”