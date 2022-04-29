انكماش مفاجئ للاقتصاد الأمريكي بـ1.4 بالمئة في الربع الأول

انكماش مفاجئ للاقتصاد الأمريكي بـ1.4 بالمئة في الربع الأول

الولايات المتحدة – كشفت بيانات رسمية، امس انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من 2022 بنسبة 1.4 بالمئة، مخالفا توقعات المحللين التي قدرت نموا بنسبة 1.1 بالمئة.

وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، جاء الانكماش في الربع الأول بحسب القراءة الأولية للأداء الاقتصادي، بعد نمو نسبته 6.9 بالمئة بالربع الرابع من 2021.

وزادت الاستثمارات الثابتة بنسبة 7.3 بالمئة في الربع الأول، قياسا على نمو 2.7 بالمئة في الربع السابق.

وتأثر الاقتصاد الأمريكي بارتفاع إصابات متحور أوميكرون في بداية العام الحالي، ثم جاءت تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الضغوط وسط ارتفاعات قياسية لأسعار السلع.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 3.7 بالمئة في 2022 و2.3 بالمئة في 2023، بانخفاض 0.3 بالمئة عن توقعاته السابقة، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار.

الأناضول