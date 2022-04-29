ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك إن الانقسام السياسي والمؤسسي وفي الأجهزة الرقابية أدى لاستفحال الأزمة الاقتصادية وتدهور حال البلاد.

بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن ضعف الأداء المؤسسي والتكدس الوظيفي وعدم قدرة المواطن على تحقيق إنتاج، أدت إلى ضعف البنوك والاقتصاد وزيادة المخاطر.

ونوه إلى هشاشة الاقتصاد الليبي وانكشافة وعدم وجود هوية واضحة له، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يعالج ذلك بالتشريعات المحفزة على الاستثمار بسبب غياب الأمن وانقسام المؤسسات.

وتابع بوزعكوك حديثه قائلًا: “تعود الاقتصاد الليبي على الاستيراد فقط، والاستهلاك بدون إدخال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة للبلاد، وزيادة التضخم إلى 3.7% وموجة الغلاء بالتأكيد تؤدي لعدم استقرار الاقتصاد”.