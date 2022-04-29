إنجلترا – تقدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى ضيفه تشيلسي.

وأحرز رونالدو هدف التعادل لفريق “الشياطين الحمر” أمام ضيفه تشيلسي (1-1) بتسديدة رائعة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب “أولد ترافورد”، والمقدمة من منافسات الجولة الـ37 من “البريمير ليغ”.

ورفع النجم البرتغالي “صاروخ ماديرا” رصيده إلى 17 هدفا، ليتقاسم المركز الوصافة في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير.

بينما يتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 17 أهداف

– الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

4- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 15 هدفا

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 14 هدفا

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 12 هدفا

– الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 12 هدفا

11- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

– الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

– الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 11 هدفا

– الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 11 هدفا

10- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 10 أهداف

– البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

– الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 10 أهداف

– الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 10 أهداف

– الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 10 أهداف

– الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

– الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

19- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

– الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 9 أهداف

– الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 9 أهداف

22- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

– الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

– الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

– الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 8 أهداف

– الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

– البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

– الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 8 أهداف

29- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

– الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 7 أهداف

– البرازيلي ريشارليسون (إيفرتون) – 7 أهداف

– البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 7 أهداف

– الإنجليزي جاك هاريسون (ليدز يونايتد) – 7 أهداف

– الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

35- – الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

– الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

– الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

– الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

– الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

– الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

– المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

– النيجيري أديمولا لوكمان (ليستر سيتي) – 6 أهداف

– الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 6 أهداف

– الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 6 أهداف

– البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

– البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 6 أهداف

– الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

– النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 6 أهداف.

المصدر: “premierleague”