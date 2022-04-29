ليبيا – أكد قائد عملية “إيريني” الأدميرال “ستيفانو توركيتو” أن أنشطة العملية تمثل جانبا من جوانب من النهج الأوروبي المتكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحسب ما ورد في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد إن تأكيد “توركيتو” جاء خلال ندوة عن مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا وفيها بين إن هذه الأنشطة تتضمن جهودا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية.

واستشهد “توركيتو” بقول “جوزيب بوريل” نائب رئيس المفوضية الأوروبية بشأن كون “إيريني” ليست حلا للأزمة الليبية ولكنها أداة مهمة من أجل تهيئة الظروف للديبلوماسية لبلوغ حل دائم للاستقرار في ليبيا.