ليبيا – رأى الخبير الأمني جمعة الفارسي أن عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عاد مصحوبًا بتوصيات من حلفاء رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بأن يغطي حضوره بجانب مدني شعبي، وأن تعليمات صدرت له ليتقرب من أحد الأندية ذات الشعبية العريضة، وهو ما فعله بالظهور مع إدارة وجمهور نادي الاتحاد في العاصمة طرابلس، وسط استقبال حافل.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن بلحاج بادر بتصدير خطاب وطني لرسم صورة جديدة له، ربما تنفيذًا لتوصيات جهات خارجية، فكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن ليبيا تمر بمرحلة تاريخية حاسمة تواجه فيها مخاطر التقسيم وعودة الحروب واستلاب إرادتها الوطنية لعقود قادمة بعد أن كان القرار الوطني بيد الليبيين”.

ولفت إلى أن هذا الحديث يناقض الأيديولوجيا التي تربى عليها بلحاج (المناقضة للاستقلال الوطني)، وتثبت أن هناك من ضغط عليه لتبني هذا الخطاب، خاصة أنه أشار في آخر التدوينة إلى دعم الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والقوى الوطنية الملتزمة بمنع الحرب.