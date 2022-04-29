ليبيا – التقى رئيس أركان الوفاق الفريق محمد الحداد أمس الأول عددًا من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية.

اللقاء يهدف بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان إلى تقريب وجهات النظر ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.

وقال الحداد: “إن المؤسسة العسكرية التي هي لبنة من لبنات الوطن، وميزان الاستقرار فيه، والتي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، وما زالت على عهد التضحية والفداء ،وستكون سدًّا منيعًا لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها”.

كما أكٌد على بعض النقاط المهمة التي لا تحيد عنها المؤسسة العسكرية وهي :”حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة”.

وشدد الحداد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، داعيًا إلى عدم عسكرة الدولة وتسييس المؤسسة العسكرية إلى جانب دعم الجهود لقيام الدولة المدنية.

ودعا إلى ضرورة وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة وآليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

الحداد أثنى على المجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة 5+5 العسكرية.

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