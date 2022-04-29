إنجلترا – أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ضيفه تشيلسي (1-1) امس الخميس، في اللقاء المقدم من الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المدافع الإسباني ماركوس ألونسو هدف التقدم لفريق تشيلسي مع مرور ساعة من البداية.

ورد كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” بهدف التعادل سريعا، بحلول الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “أولد ترافورد”.

واكتفى نادي مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي يعتبر بطعم الهزيمة بالنسبة لفريق “الشياطين الحمر”، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، ويبقى في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بعيدا حتى الآن عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم لقادم.

في المقابل، يشغل نادي تشيلسي المركز الثالث على سلم ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق 13 نقطة عن ليفربول صاحب الوصافة.

المصدر: RT