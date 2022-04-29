إنجلترا – وقع المدرب الألماني، يورغن كلوب، عقدا جديدا يبقيه في ليفربول حتى عام 2026، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي، أمس الخميس.

وأعرب المدرب الألماني عن شعوره بـ”السعادة، والامتنان، والنعمة” لتمديد عقده الذي كان ينتهي أصلا في 2024.

وتابع كلوب، ابن الـ54 عاما الذي وصل إلى “أنفيلد” عام 2015، أن “هناك الكثير لتحبه في هذا المكان (نادي ليفربول). كنت أعرف ذلك قبل مجيئي إلى هنا. لقد تعرفت عليه بشكل أفضل بعد وصولي، والآن أعرف ذلك أكثر من أي وقت مضى”.

ورأى المدرب الذي أهدى ليفربول عام 2020 لقبه الأول في الدوري منذ 1990 إضافة إلى إحراز دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2019، رأى أنه “مثل أي علاقة صحية، يجب أن تكون دائما طريقا باتجاهين، يجب أن يكون الواحد مناسبا للآخر”.

وتابع: “الشعور بأننا مناسبان تماما لبعضنا البعض هو ما أوصلني إلى هنا في المقام الأول، ولهذا السبب أنا هنا ولهذا السبب مددت عقدي”.

ويسعى كلوب هذا الموسم لقيادة ليفربول لرباعية تاريخية، إذ وبعد إحراز كأس الرابطة، وصل “الحمر” إلى نهائي كأس إنجلترا حيث يتواجهون مع تشيلسي الشهر المقبل، كما يتخلفون في الدوري الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي قبل خمس مراحل من ختام الموسم، كما قطع ليفربول شوطا هاما نحو نهائي دوري الأبطال بفوزه الأربعاء الماضي، على فياريال 2-0 في ذهاب نصف النهائي.

المصدر: وكالات