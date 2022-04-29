إنجلترا – صرحت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، بأن الوقت ينفد أمام إدارة نادي تشيلسي لإتمام عملية البيع، ويجب أن يتم ذلك خلال أسابيع.

وقالت نادين دوريس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” يوم الخميس إن: “نادي تشيلسي يلعب حاليا في الوقت المحتسب بدل الضائع، وليس أمامه سوى أسابيع قليلة لإتمام عملية بيعه”.

ولم ترد دوريس على سؤال عما سيحدث إذا انتهت هذه المهلة دون بيع تشيلسي لكنها أضافت أن النادي أمامه “أسابيع” لإتمام عملية البيع.

وعرض الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، النادي في البداية للبيع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي، ولا يستطيع النادي حاليا التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد العقود القائمة.

وتم تقديم عطاءات نهائية لشراء النادي في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: وكالات