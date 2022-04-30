ليبيا – أعلنت ألمانيا تمديد فترة مهام جنودها المشاركين في عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

وصدّق البرلمان الألماني “البوندستاغ”، على طلب الحكومة بتمديد مهمة جنودها المشاركين في “إيريني”، لعام آخر، حيث صوّت 534 نائباً بالموافقة مقابل رفض 109 آخرين.

وبحسب المقترح الذي قدمته الحكومة الألمانية للبرلمان، فإن حوالي 300 جندي ألماني سيشاركون في عملية “إيريني”، حتى نهاية أبريل 2023.

كما نص مقترح الحكومة الألمانية على أن هذه المهمة ستكلف برلين قرابى 21.8 مليون يورو.

ولم ينص المقترح على منح الصلاحية للجنود الألمان بتدريب قوات خفر السواحل الليبي.