السعودية – علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، معلقا عليها بالقول: “حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين، يأتي إيمانا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الاقتصادية الكبرى فأهلا بفخامته”.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بزيارة إلى السعودية الخميس والجمعة تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: RT