الأوقاف الفلسطينية: نحو 160 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

الأوقاف الفلسطينية: نحو 160 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

القدس – أدى نحو 160 ألف شخص صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان اليوم الجمعة، إن نحو “160 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك برحاب المسجد الأقصى”.

وتمت الصلاة على وقع حالة من التوتر، بعد اشتباكات وقعت صباح اليوم في ساحات المسجد بين مصلين والشرطة الإسرائيلية. وانتشرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية منذ ساعات الصباح الأولى، وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلة أنها ستسمح للرجال من سكان الضفة الغربية فوق سن 50 عاما بالمشاركة في الصلوات بالمسجد الأقصى في رمضان.

المصدر: دائرة الأوقاف الإسلامية