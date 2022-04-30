مصر – طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في ملعب محايد.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على موقعه: “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على ملاعب محايدة، بعيدا عن الفرق أطراف المباراتين”.

وأضاف: “كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية (2021/2022)، على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وأنغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور”.

وكانت تقارير إعلامية، أشارت في وقت سابق إلى أن الـ”الكاف”، استقر على اختيار ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، لاستضافة النهائي القاري.

وانحصرت المنافسة على بلوغ نهائي النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين أربعة أندية وصلت للمربع الذهبي، وهي الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف، والوداد ضد بيترو أتلتيكو، لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية التي ستقام في الـ28 من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الـ”كاف” أقام نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين في مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم