ليبيا – قال المرشح الرئاسي سفير ليبيا السابق في الأردن، محمد البرغثي، إن الأطراف الدولية لن تأتي بمعجزة، وتصنع حلاً للقضية الليبية.

البرغثي أضاف وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” “لقد تأكد لدينا أن الأجسام السياسية التي تراكمت طيلة السنوات الماضية هي المشكلة وليست الحل، قبل أن يلفت إلى أن «السلاح هو الآخر غير قادر على صناعة الحل”.

وطرح مجموعة من الأفكار، آملاً أن تشكل نواة لمبادرة وطنية جامعة يُمكن تطويرها وتبنيها، وذهب إلى أن الأمور في ليبيا اليوم هي غاية في الصعوبة والخطورة، كما أن الوضع الدولي برمته على صفيح ساخن.

وأوضح أن المبادرة المبدئية تتضمن تشكيل لجنة وطنية من 30 شخصية ليبية ليسوا أطرافاً في الصراعات القائمة، مقسمين على أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن يتم اختيار أحد قضاة المحكمة العليا منسقاً للجنة.

وقال إن مهمة اللجنة تتمثل في وضع خارطة طريق للخلاص الوطني وتعمل على مناقشة كل الأمور المتعلقة بالشأن الليبي، وطرح التساؤلات كافة، كما تضع خارطة طريق تستجيب لكل المخاوف والمحاذير والقضايا العالقة، وتُبنى على العدل وليس المُغالبة.

واقترح أن يكون الاجتماع الأول للجنة في القرضابية، القريبة من سرت وذلك لرمزية المكان، ومن هناك تبدأ مسيرة استعادة الوطن وبناء الدولة.