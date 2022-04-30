إسبانيا – صعدت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثاني من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى دورات ذات الـ1000 نقطة للسيدات، على حساب الهنغارية آنا بوندار.

وتمكنت كاساتكينا من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على بوندار، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها: (4-6) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعتين و18 دقيقة.

وضربت اللاعبة الروسية موعدا في الدور الثاني مع اليونانية ماريا ساكاري التي تغلبت بدورها على الأمريكية ماديسون كيز، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-7) و(6-3) و(6-4).

المصدر: RT