 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ66.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.

ميدانيا..

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ردود الفعل..

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المصدر : RT