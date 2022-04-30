روسيا – أعربت المدربة الفخرية للتزلج الفني على الجليد الروسية، تاتيانا تاراسوفا، عن قلقها من احتمال عدم السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2024، في باريس.

ونقل موقع “sportrbc.ru” عن تاراسوفا قولها: “بناء على تطور الأوضاع في الشهرين الماضيين المتعلقة بالرياضة الروسية، فإن هذا الاحتمال قائم”.

وأضافت المدربة الروسية الفخرية: “في هذه الحالة، ستعاني رياضتنا كثيرا”.

وأشارت تاتيانا تاراسوفا إلى أن: “روسيا كانت دائما وما زالت وستظل قوة رياضية عظمى، بغض النظر عن أي شيء”.

ووفقا لتاراسوفا، يجب عمل كل ما هو ممكن للحفاظ على مستوى الرياضيين ورفعه.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) قرر إلغاء مرحلة سلسلة “Grand Prix” للتزلج على الجليد التي كان من المقرر أن تستضيفها روسيا في الموسم (2022-2023)، إضافة إلى استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات دولية مختلفة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: “russian.rt.com”