اليمن – خرجت تظاهرات حاشدة، امس الجمعة، في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى، إحياء ليوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.

واحتشد المتظاهرون في ساحة فسيحة شمالي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 60 ساحة في 13 محافظة أخرى.

وشدد بيان صادر عن “مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن” (منظمة غير حكومية)، على أن “فلسطين قضية عادلة ومحقة، ومصيرها أن تنتصر، ومصير الكيان المحتل الموقت إلى زوال”.

وأكد البيان أنه “لا يمكن أن يتوافر الأمن الاستقرار في المنطقة إلّا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود”.

وأردف البيان أن “المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة حضارية مفتوحة في كل المجالات”، موضحا أن “خيارات التنصل من المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في مصلحة العدو”.

المصدر: “معا”