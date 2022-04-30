اليورو يهبط أمام الروبل إلى مستوى ما قبل فرض قيود كورونا

اليورو يهبط أمام الروبل إلى مستوى ما قبل فرض قيود كورونا

بروكسل – تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل، خلال تعاملات امس وهبطت العملة الأوروبية دون مستوى 74 روبلا، وذلك للمرة الأولي منذ مارس 2020، حين بدء فرض قيود كورونا.

وبحلول الساعة 14:38 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.65 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.71 روبل، فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.40 إلى 70.67 روبل.

وفي وقت سابق من اليوم قرر البنك المركزي الروسي، تقليص سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا، وجاء القرار مفاجئا للأسواق التي توقعت خفضا إلى مستوى 15% – 15.5% فقط.

المصدر: RT + تاس