الولايات المتحدة – أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال إلغاء التقييدات الخاصة بالتأشيرات للخبراء الروس لتسهيل دخولهم إلى البلاد وإضعاف قدرات روسيا في مجال التكنولوجيات العالية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونغرس دراسة مسألة احتمال إزالة شرط إثبات التوظيف بالنسبة للروس المتعلمين تعليما عاليا والذين يريدون الحصول على تأشيرات عمل أمريكية. وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض يأمل بحرمان القيادة الروسية من “الخبراء في مجال العلوم والهندسة والرياضيات”.

ودققت الوكالة أنه من المقرر أن تنطبق الإعفاءات من التأشيرات على حاملي درجات الماجستير والدكتوراه من ذوي خبرة العمل في مجال إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا النووية وتطوير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصواريخ وعدد من المجالات المهمة الأخرى.

من جانبه أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لم يذكر اسمه، أن هذه الإجراءات تهدف إلى “إضعاف موارد التكنولوجيا العالية لروسيا على المدى القصير وتقويض قاعدتها للاستثمارات على المدى الطويل، بالإضافة إلى إفادة الاقتصاد وتقوية الأمن القومي للولايات المتحدة”.

المصدر: نوفوستي