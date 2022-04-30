سويسرا – تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.
ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.
الدوري الإسباني
ريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.
أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.
الدوري الإيطالي
نابولي # ساسولو – الساعة 16:00.
سبيزيا # لاتسيو – الساعة 21:45.
الدوري الألماني
ماينز # بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.
بوروسيا دورتموند # بوخوم – الساعة 16:30.
المصدر: RT