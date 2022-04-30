جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

سويسرا – تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.

ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.

الدوري الإسباني

ريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.

أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

نابولي # ساسولو – الساعة 16:00.

سبيزيا # لاتسيو – الساعة 21:45.

الدوري الألماني

ماينز # بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # بوخوم – الساعة 16:30.

المصدر: RT