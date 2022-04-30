روسيا – طمأنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أسواق المال بشأن وفاء روسيا بالتزاماتها المالية، وأكدت المسؤولة الروسية أن روسيا لن تتخلف عن سداد إلتزاماتها المالية.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “تمتلك وزارة المالية الروسية (روسيا) جميع الموارد (المالية) اللازمة للوفاء بالتزاماتها، لذلك ليس هناك أي شك في أي تقصير (حدوث تخلف عن السداد)”.

كذلك أشارت المسؤولة إلى أن المركزي الروسي يدرس تخفيف القيود المفروضة في سوق العملات المحلية قبل الموعد المحدد لانتهائها، وأوضحت أن قرار رفع سعر الفائدة الروسي إلى مستوى 20% كان إجراء اضطراريا لتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

من جهتها أشارت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم، إلى أن روسيا أوفت بالتزاماتها المالية بالدولار الأمريكي بموجب سندات دولية “يوروبوند”، إصدار “روسيا 2022″ و”روسيا 2042”.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنها سددت 649.2 مليون دولار بموجب السندات، 564.8 مليون دولار لإصدار “روسيا 2022” و84.4 مليون دولار لإصدار سندات “روسيا 2042”.

المصدر: تاس