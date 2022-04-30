مصر – أكدت الطالبة، أميرة حمدي، رئيسة اتحاد الطلبة بكلية حاسبات جامعة المنوفية في مصر، إن حفل الإفطار الذي نظمته الكلية الأربعاء الماضي، ليلة 27 رمضان، حمل رسالة دعم قوية لأهالي فلسطين.

حيث تم تنظيم طاولات الإفطار على شكل علم فلسطين، وتناقلت كافة الصفحات الفلسطينية والعربية هذه الصورة، وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت أميرة فى تصريحات صحفية إلى أنها وزملاءها فوجئوا برد الفعل الإيجابي والانتشار الواسع لصورة إفطار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية على “فيسبوك”، ومنها صفحات كبيرة سواء في مصر أو فلسطين وغيرها، مقدمه الشكر لكافة زملائها على الحضور والمساعدة في تنفيذ الفكرة التي لاقت استحسان الجميع

ولفتت إلى أن 90 طالبا وطالبة حضروا الإفطار الجامعي يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي الكلية، في جو ساده المرح والأخوه داخل الكلية، موجهة شكرها لكافة المسؤولين في الكلية على دعمهم المستمر للطلاب.

وأكدت على أنها صاحبة الفكرة، واستغرق التفكير في تفاصيلها أسبوعا قبل التنفيذ، وأنهم كفريق اتحاد طلاب كانوا يريدون تنفيذ شيء غير تقليدي، يظل في ذاكرة الطلاب لمدى بعيد بعد تخرجهم.

المصدر: RT