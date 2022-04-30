إنجلترا – أعلن رجل الأعمال البريطاني، السير جيم راتكليف، رسميا امس انضمامه لسباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقرر السير جيم راتكليف، البالغ من العمر 69 عاما، التقدم بعرض رسمي في الدقيقة الأخيرة، ليتنافس مع 3 كيانات راغبة في الاستحواذ على النادي اللندني.

وأصدر راتكليف بيانا رسميا مساء اليوم الجمعة، جاء فيه: “السير جيم راتكليف، مالك مجموعة إينيوس، تقدم بعرض رسمي لشراء تشيلسي مقابل 4.25 مليون جنيه إسترليني”.

وتعهد رجل الأعمال البريطاني بتوجيه 2.5 مليار إسترليني للصندوق الخيري لدعم ضحايا الحرب، إلى جانب 1.75 مليارا للاستثمار المباشر في النادي على مدى 10 سنوات قادمة.

ويعد راتكليف أحد أبرز رجال الأعمال البريطانيين، وهو مهندس كيميائي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “إينيوس” للكيماويات التي أسسها عام 1998.

وصنف راتكليف، منذ مايو 2018، كأغنى شخص في المملكة المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته 21.05 مليار جنيه إسترليني.

ويبحث تشيلسي عن مشتر جديد للنادي بعد أن أعلن مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عزمه على بيعه عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات