ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن فتحي باشاآغا وخليفة حفتر عبارة عن جسم واحد جمعتهم مصلحة الاستيلاء على السلطة والثروات بحسب زعمه.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هؤلاء بدلاً من ان ينافسوا ويناضلوا شقوا صف الليبين حتى حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تعد تعلم كيف تعمل بسببهم وفقاً لتعبيره.

واعتبر أن كل من استعمل ورقة النفط لم يستطيع أن يناضل سياسياً وهو سارق وفاشل وانسان غير سوي.

كما أضاف: “لا تظنوا أن موضوع دار الافتاء في ليبيا يخص ليبيا فقط! الإعلام استخدم لقيادة المخطط والحرب على دار الأفتاء بدليل ان في الشرق أتوا بدار افتاء للدين السعودي! حفتر ما يهمه هو المال لا إسلام ولا غيره!”.

وأردف قائلاً: “جمعية الدعوة الإسلامية منذ أن انطلقت ليس لها هم إلا تشويه الشرفاء واغتيالهم معنوياً ودار الإفتاء! هم يريدون أن يربطوا في ذهنك أيها المشاهد اغتيال الاستخبارات العسكرية قي دار الافتاء وكذا لأن هذه مهمتهم ونحن لهم بالمرصاد. والمخطط الاستخباراتي هذفه اغتيال هذه المؤسسات والرموز معنوياً لتفضى لهم الطريق وينجحوا في مخططاتهم”.

وفيما يلي النص الكامل:

مسألة اغلاق النفط الناس متخبطة من اقفله! فتحي باشاآغا أم خليفة حفتر كل هؤلاء جسم واحد وجمعتهم مصلحة الاستيلاء على السلطة والثروات. مباشرة بعد كم شهر من اعطاء الثقة للحكومة بدأوا في مسلسل الانقلاب عليها بدون ان تظنوا ان الناس ساذجة.

حافظ قدور وباشاآغا وعثمان عبد الجليل، كلهم منسق مع مجموعات مسلحة ومع غيرهم ولكن الله لم يوفقهم، لأن الله يعرف أنفسهم غير سليمة. بالآخر لم يجدوا إلا ورقة النفط حتى يولوا ذراع الشعب الليبي، واوجعتهم خسارة جنيف والدبيبة كل يوم يتكلم عن الانتخابات ولم يعلن انه الحاكم في امر الله، لو انتظرتم هالفضيحة التي فعلتوها كم شهر وناضلتم سياسياً لكن الفرق بالتريس.

بدلاً من ان ينافسوا ويناضلوا شقوا صف الليبين وبهدلوا الناس حتى حكومة الدبيبة لم تعد تعلم كيف تعمل، ورقة النفط ومن دار هذه المسلسلات كلها ولم يستطيع ان يناضل سياسياً كل من استعمل ورقة النفط سارق وفاشل وانسان معتوه غير سوي. كيف تغلق النفط على الشعب الليبي؟ لا تفكر هل هو قانوني أم لا؟ هل هذا يرضي الله أم لا؟.

جاء باشاآغا وحفتر وعقيلة ومن معهم والعوالة ظنوا ان قفل النفط يدير لهم حل، ومن ثم وجدوا ان أي انسان فكر يغلق النفط ربح وذلك مستحيل! نتفاجئ ان باشاآغا يخاطب صنع الله، كيف هذا؟، الصديق الصور النائب العام ! ادعوك باسم العدالة والشعب الليبي الذي تمثله ، الا يدعوكم للقبض واصدار مذكرات قبض على كل من قفل النفط ؟ بالذي كاتبه باشاآغا “لإنهاء تعليق النفط وتصديره وما لهذا الامر من ضرر جسيم” احداثه على الشعب الليبي كله! مادام انكم معترفين انه ضرر جسيم من الذي سكره؟ هذا اعتراف صريح، جاءت يا باشاآغا صارف مليارات عندما كنت وزيراً، اغلاق النفط سيبقى لعنه على كل من أقفله”.

المتابعة القانونية ضروري منها وسيأتي يوم لهؤلاء يجب ان يتابعوا. لدي معلومات تقول إن موضوع النفط سينتهي لأن كثير من الناس لم تقبل به وقبل العيد سينتهي موضوع النفط، شيء اسمه فتحي باشاآغا انتهى وحكومته وهذا بشرة العيد نبشركم! لا مجلس نواب ولا دولة والحديث عما بعد هذه الاجسام وما الخطوة التي بعدها.

موضوع دار الافتاء الليبية ولماذا الحرب عليها ومحاولة اغتيال المعنوي لفضيلة المفتي الصادق الغرياني ومن خلفه مشايخنا، دار الافتاء وبرأسة المفتي الصادق الغرياني وهنا الرمزية المناضل المعروف صولاته وجولاته من أيام القذافي!.

موقف الشيخ الصادق في الثورة والتي الهب واعطى دفعة قوية جداً لثورة فبراير ومن ثم اصدار المجلس الوطني الانتقالي قانون دار الإفتاء على رأسها المفتي امام المالكية في هذا العصر، الناس يرون ان الموضوع بسيط وأقول إن قرار المجلس الوطني الانتقالي ضرب مخططات مخابراتية لها أكثر من 30 سنه تعمل في المنطقة! لأن المخطط يقول إن الدين السعودي المفصل بطريقة استخبراتية هو يجب ان يسود وبالتالي في مصر رأينا الحرب على الأزهر لتفريغه من قيمته العلمية والروحية وابراز مشايخ حزب النور والدفنقي الفارغ واسميه الدين السعودي لأن الحرب على الاسلام ويريدون نموذج من الدين الاسلامي يتماشى مع مخططاتهم ولم يجدوا إلا السعودي وليس الحجازي خروج دار الافتاء بهذه الرمزية الموضوع خطير!.

لا تظنوا أن موضوع دار الافتاء في ليبيا يخص ليبيا فقط! الإعلام استخدم لقيادة المخطط والحرب على دار الأفتاء بدليل ان في الشرق أتوا بدار افتاء للدين السعودي! حفتر ما يهمه هو المال لا إسلام ولا غيره! النموذج الذي خرج قي ليبيا ويقوده الإسلام وهم لما ترتاح ليبيا ودار الافتاء وتعود الجامعات الشرعية والمعاهد التي يحاربونها معناها الإسلام الوسطي المالكي سيعود! لما تقوم دار الافتاء وعلى رأسها المفتي وتنتشر الكليات والثانويات الشرعية التي تخرج طلبة يحملون الاسلام المعتدل والوسطي المالكي بعيداً عن الاسلام السعودي معناه المالكية ستعود في الجزائر والمغرب وتونس وافريقيا وتكون مراكز اشعاع كما كانت! معناه موضوعهم فاشل لذلك شنوا هذه الحرب على دار الإفتاء.

صندوق الزكاة مؤسسة وغير مصرح لها اصدار البيانات! أنت تتواصل مع دار الافتاء وتتناقش معهم! لكن هذا محاولة لتقليل تأثير الافتاء وسلب اختصاصاتها وهذا جزء من المخطط.

مجرمين مقرهم في جمعية الدعوة الإسلامية القاصي والداني يعلم جمعية الدعوة الاسلامية ومن فيها ليس لهم علاقة بدار الإفتاء ولا صلاح البركي! منذ أن انطلقت ليس لها هم إلا تشويه الشرفاء واغتيالهم معنوياً ودار الإفتاء! هم يريدون أن يربطوا في ذهنك أيها المشاهد اغتيال الاستخبارات العسكرية قي دار الافتاء وكذا لأن هذه مهمتهم ونحن لهم بالمرصاد.

المخطط الاستخباراتي اغتيال هذه المؤسسات والرموز معنوياً لتفضى لهم الطريق وينجحوا في مخططاتهم ولكن هيهات نحن لهم بالمرصاد.