العراق – أعلنت الحكومة العراقية عن عودة طوعية لـ 129 نازحا من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.

ووفق بيان لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الجمعة: “يأتي ذلك استمرارا لخطة الدولة في إعادة النازحين طوعاً وإنهاء معاناتهم في البلاد”.

وأفاد البيان بـ”عودة 129 نازحا بواقع 33 أسرة من المخيمات إلى مناطقهم في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية”.

وفي صيف عام 2014، اجتاح مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد أواخر 2017، استعادة تلك الأراضي، إثر عمليات عسكرية دعمها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وتسببت الحرب بنزوح (داخليا) أكثر من 5 ملايين شخص، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيما لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.

وفي فبراير 2021، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 40 ألف عائلة لا تزال تقطن 26 مخيما بإقليم كردستان، و1442 عائلة في مخيم “الجدعة” بجنوب الموصل، مركز محافظة نينوى.

المصدر: الأناضول