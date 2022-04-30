لبنان – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، امس الجمعة، إنه حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا حرصه على استقلالية السلطة القضائية.

وأكد ​عون أنه يحرص على استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على ​القضاء​ المختص، بقدر ما يحرص أيضا على المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية، ومن بينها ان على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة.

وقال: “حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وأن يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة”.

وشدد على ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه يقبض بموجبه ​المجلس العدلي​ على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرىء ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة، سواء كانوا من الموقوفين او الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك انما هي عدالة مستنكفة عن احقاق الحق.

كلام الرئيس ميشال عون هذا جاء خلال لقائه في قصر بعبدا، وفدا من أهالي بلدة رشميا في قضاء عالية، راجعه في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، بالرغم من مرور أكثر من سنة وسبعة أشهر.

المصدر: “النشرة”