إنجلترا – وجه مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، رسالة إلى ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بعد فوز الأخير بجائزة لاعب العام في إنجلترا لهذا الموسم.

وأعلنت رابطة الكتاب الإنجليزية، أمس الجمعة، فوز صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي.

وهي المرة الثانية التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة، بعد الأولى في العام 2018.

وجاء تتويج صلاح على حساب صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، الذي حل وصيفا.

وسئل غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي المقررة في وقت لاحق اليوم السبت، عن رأيه في خسارة لاعبه دي بروين لجائزة لاعب العام في إنجلترا أمام صلاح، فأجاب المدرب الإسباني قائلا: “ألف مبروك لصلاح، ولا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروين، وقد تم الإعلان عن الفائز لذلك يجب تهنئة صلاح”.

وأضاف: “يورغن كلوب (مدرب ليفربول) قال إن ليفربول لديهم أفضل حارس مرمى أساسي، وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط، وقلب دفاع، ومهاجم، لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية”.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليا صدارة الدوري الإنجليزي بـ 80 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل خمس جولات من ختام المسابقة.

المصدر: .goal.com