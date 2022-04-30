إسبانيا – سيكون نادي ريال مدريد، أمام فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مبكرا وعلى أرضه، عندما يواجه ضيفه إسبانيول، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من “الليغا”.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري حاليا بـ78 نقطة، متقدما بـ14 نقطة على نادي إشبيلية الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر، وبـ15 نقطة على برشلونة، صاحب المركز الثالث، وبـ17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الرابع، وذلك قبل خمس جولات من ختام المسابقة.

وبالتالي، فإن الريال يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم اللقب، وهذا يعني أن الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراته الليلة ضد إسبانيول، سيكون كافيا للفريق الملكي لإطلاق الأفراح بالفوز بـ”الليغا” للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وفي حال الخسارة، فسيتأجل تتويج الريال إلى الجولة المقبلة.

ويتطلع ريال مدريد لحسم لقب الدوري اليوم، قبل أن يستعد للمواجهة الحاسمة مع مانشستر سيتي على أرضه، والتي يحتاج فيها للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT